В Красноярске с Кузнецовского плато вывезут около 50 КамАЗов мусора

В Кировском районе Красноярска начали ликвидировать несанкционированную свалку на улице Станичной на Кузнецовском плато. О проблеме местные жители сообщили во время рабочего выезда главы города Сергея Верещагина. Подрядчик уже приступил к расчистке территории. В ближайшее время отсюда планируют вывезти более 1000 кубометров отходов — это около 50 КамАЗов. Основную часть составляет строительный мусор, который привозят грузовиками. С начала 2026 года в Кировском районе уже вывезли более 2 500 кубометров отходов с захламленных территорий, в планах — убрать еще 6 800 кубометров. На эти работы направят около 8 млн рублей, завершить очистку территории рассчитывают до конца года. Администрация района регулярно перекрывает незаконные подъезды к участку. Вместе с полицией и МЧС специалисты проводят рейды и устанавливают нарушителей. Ситуацию на Кузнецовском плато мы держим на особом контроле, работа по ликвидации мусора ведется здесь на регулярной основе. В планах установить видеокамеры, чтобы пресекать появление новых свалок, — отметил руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров. О фактах незаконного складирования мусора можно сообщить в административную комиссию Кировского района, дежурную часть отдела полиции № 3, а также через виртуальную приемную на сайте администрации Красноярска или портал «Решаем вместе». За нарушение правил обращения с отходами и создание несанкционированных свалок гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Напомним, что ранее в Центральном районе Красноярска ликвидировали рекордного объема свалку.