Красноярцам рассказали, как выбрать спелый и безопасный арбуз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сезон продажи арбузов набирает обороты. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» советуют не торопиться с покупкой ранних плодов: массовое созревание грунтовых арбузов начинается в августе, а пик обычно приходится на вторую половину месяца и сентябрь.
Покупать бахчевые безопаснее в магазинах и на стационарных рынках, где продукция проходит контроль. У продавца можно запросить документы, подтверждающие происхождение и качество товара. Арбузы должны храниться под навесом и на поддонах, а не лежать на земле. От торговли у дорог и на стихийных точках лучше отказаться.
При выборе стоит обратить внимание на плод среднего размера с целой, твердой и блестящей кожурой. Сухая плодоножка и желтое или оранжевое пятно на боку указывают на зрелость. Покупать арбузы с трещинами, вмятинами и другими повреждениями не следует. Также опасно приобретать разрезанные плоды или просить продавца сделать надрез: в мякоти быстро размножаются микроорганизмы. Такие рекомендации приводит Роспотребнадзор.
Достоверно определить содержание нитратов по цвету мякоти, гладкости среза или реакции воды невозможно — это делают только лабораторным методом. Образцы исследуют на нитраты и нитриты, тяжелые металлы, пестициды, патогенные микроорганизмы, плесень и дрожжи.
Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть под проточной водой. Разрезанный плод следует хранить в холодильнике не более суток. Если мякоть имеет необычный цвет, вкус или кислый запах, от нее лучше отказаться. Официальные рекомендации также предписывают обращаться за медицинской помощью при первых признаках отравления.