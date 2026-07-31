Красноярцам рассказали, как выбрать спелый и безопасный арбуз

Покупать бахчевые безопаснее в магазинах и на стационарных рынках, где продукция проходит контроль. У продавца можно запросить документы, подтверждающие происхождение и качество товара. Арбузы должны храниться под навесом и на поддонах, а не лежать на земле. От торговли у дорог и на стихийных точках лучше отказаться.