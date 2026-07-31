Покорившая Эверест Боня высказалась о пропаже альпиниста Пурджи на Броуд-Пике

— Сегодня мир альпинизма замер. Для меня Нимс — человек, который когда-то влюбил меня в горы. Человек, который помог мне поверить, что к ним можно прикоснуться. Он был и остается моим горным ментором. Сейчас все мои мысли только об одном — пусть ребята будут живы. Пусть у них хватит сил пережить эту ночь на высоте около 8000 метров. Пусть они дождутся помощи. Пусть они вернутся домой, — написала Боня в личном блоге.