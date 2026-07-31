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Ретропрофессии снова в цене: с начала года больше всего поднялись зарплаты у пастухов и кольщиков

В числе лидеров также часовщики и конюхи.

Источник: Клопс.ru

В России с начала года больше всего (на 58%) выросли зарплаты у кольщиков дров. В месяц, махая топором, можно в среднем заработать до 62 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».

Эксперты связывают возрождение профессии с повышением интереса к загородной жизни, а также с сезонным характером работ.

На втором месте по прибавкам — пастухи, которым подняли оклады на 30%. За сохранность и выпас стада, а также его перегон с пастбища на пастбище фермеры готовы платить до 58 278 рублей в месяц.

Также в пятёрку лидеров по росту зарплат вошли реставраторы и конюхи: для них предложения за год выросли на 16% до 93 125 и 70 000 рублей в месяц соответственно. В топ-5 попали также часовщика, чей труд оценивается в 100 тыс. рублей в месяц, то есть на 11% выше, чем в 2025-м.

По итогам второго квартала 2026 года средняя зарплата для молодых специалистов и студентов в России составила 101 860 рублей в месяц, что на 35% выше, чем за аналогичный период 2025-го.