Ретропрофессии снова в цене: с начала года больше всего поднялись зарплаты у пастухов и кольщиков

Также в пятёрку лидеров по росту зарплат вошли реставраторы и конюхи: для них предложения за год выросли на 16% до 93 125 и 70 000 рублей в месяц соответственно. В топ-5 попали также часовщика, чей труд оценивается в 100 тыс. рублей в месяц, то есть на 11% выше, чем в 2025-м.