Ретропрофессии снова в цене: с начала года больше всего поднялись зарплаты у пастухов и кольщиков

В России с начала года больше всего (на 58%) выросли зарплаты у кольщиков дров. В месяц, махая топором, можно в среднем заработать до 62 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».
Эксперты связывают возрождение профессии с повышением интереса к загородной жизни, а также с сезонным характером работ.
На втором месте по прибавкам — пастухи, которым подняли оклады на 30%. За сохранность и выпас стада, а также его перегон с пастбища на пастбище фермеры готовы платить до 58 278 рублей в месяц.
Также в пятёрку лидеров по росту зарплат вошли реставраторы и конюхи: для них предложения за год выросли на 16% до 93 125 и 70 000 рублей в месяц соответственно. В топ-5 попали также часовщика, чей труд оценивается в 100 тыс. рублей в месяц, то есть на 11% выше, чем в 2025-м.
По итогам второго квартала 2026 года средняя зарплата для молодых специалистов и студентов в России составила 101 860 рублей в месяц, что на 35% выше, чем за аналогичный период 2025-го.