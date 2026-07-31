У комсомольчанина во дворе нашли коноплю

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники полиции нашли во дворе 58-летнего комсомольчанина 23 куста конопли общим весом 8,6 грамма. «Со слов злоумышленника, он нашел семена наркосодержащего растения в лесу. Затем фигурант посадил семена на дачном участке: в теплице и возле забора. Фигурант культивировал наркотические растения в целях личного потребления», — рассказали в Управлении МВД России по Хабаровскому краю. Возбуждены уголовные дела. С мужчины взяли обязательство о явке.