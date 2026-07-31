Рабочий упал с двухметровой высоты и сломал бедро в селе Соболево

42-летний сварщик из села Соболево во время демонтажа металлической конструкции на территории рыбоперерабатывающего завода упал с высоты 2 метров. В результате мужчина получил закрытый перелом бедра и предплечья. Прокурор оценит соблюдение законодательства об охране труда работодателем пострадавшего. При необходимости будут приняты меры реагирования. Результаты проводимой проверки поставлены под контроль.