Пьяный мужчина украл велосипед в Биробиджане

Днем сотрудники ППС задержали на улице Дружбы в Биробиджане пьяного 35-летнего мужчину и доставили в отдел для оформления административных материалов. Вечером того же дня выяснилось, что именно он мог быть причастен к краже велосипеда, о которой в полицию заявил местный житель. Мужчина оставил двухколесный транспорт на ночь у подъезда без замка, а утром велосипеда не обнаружил. По записям с камер видеонаблюдения оперативники отследили путь похищенного, он нашелся неподалеку. Личность вора установили. К тому моменту он уже находился в камере для задержанных. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признался в содеянном.