El Pais: Испания ввела войска в Сеуту из-за наплыва мигрантов из Марокко

Правительство Испании приняло решение привлечь армейские подразделения сухопутных войск, дислоцированные в Сеуте, для преодоления масштабного миграционного кризиса. Как сообщает издание El Pais, военные усилят наряды гражданской гвардии для охраны границ автономного анклава на севере Африки.
По информации агентства EFE, в приграничном марокканском городе Фнидк скопилась пятикилометровая колонна из тысяч людей, стремящихся попасть в Испанию. Только за последнюю неделю свыше 1,5 тыс. мигрантов преодолели путь вплавь, а сотни перешли границу пешком.
Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас охарактеризовал происходящее как «чрезвычайную ситуацию общенационального масштаба». По предварительным данным, Мадрид и Рабат уже согласовали механизм оперативной депортации нелегалов обратно в королевство.
Сеута в силу своего географического положения регулярно сталкивается с серьезными миграционными вызовами. Для сдерживания потоков беженцев из африканского региона границу с Марокко защищает мощный забор с колючей проволокой, однако давление на нее продолжает стремительно расти.
Напомним, за последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем, часть мигрантов пересекла границу пешком. Однако не всем это удалось. Некоторые погибли при попытке добраться вплавь.