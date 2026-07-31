Медики районной больницы в Хабаровском крае награждены медалями «За помощь фронту»

С начала 2025 года силами первичных профсоюзных организаций и волонтёров в зону СВО отправлено 3 автомобиля УАЗ, 13 винтовок против дронов, 2 тысячи патронов, квадроцикл и два мотоцикла, медикаменты, более 1,3 тысячи продуктовых наборов и предметов одежды, а также много других очень нужных вещей.