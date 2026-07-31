Медики районной больницы в Хабаровском крае награждены медалями «За помощь фронту»

Медалями «За помощь фронту» награждены сотрудники больницы имени Лазо. Среди них — главный врач Илья Арония, врач‑терапевт и заведующий филиалом № 1 Ольга Лубягина, водитель Николай Моисеев, начальник отдела правовой и кадровой работы больницы Валерия Киселева.
Их отметили за личный вклад, активную организацию сбора и отправки помощи на СВО, а также за поддержку участников специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Валерия Киселёва основала благотворительный фонд «Валерия», который собирает и регулярно передаёт бойцам медикаменты, автомобили, квадроциклы, дроны и генераторы, маскировочные сети, их вечерами плетут волонтеры. И всей этой помощи отправлено на 8 млн рублей.
С 2025 года коллектив больницы отправил больше 40 посылок. В них — рации, прицелы, дроны, продукты, медикаменты. Каждый месяц уходит по два-четыре автомобиля помощи, которую доставляют из рук в руки бойцам прямо на передовую. Общий вес грузов — больше 50 тонн.
При этом, гуманитарные грузы с Дальнего Востока получают и жители приграничных территорий, воспитанники детских домов.
На вопрос, почему так важно заниматься этой работой, главный врач Илья Арония сказал: «Потому что нам нужна Победа». И в этих словах понимание, что каждая посылка — это желание приблизить эту победу.
Помощь фронту — не только человеческая позиция медиков, но часто еще и личная история. У многих сотрудников больницы на передовой воюют мужья, сыновья и внуки.
Сотрудники районного больницы не единственные, кто присоединился к помощи фронту. Медики всего края помогают нашим бойцам на передовой.
С начала 2025 года силами первичных профсоюзных организаций и волонтёров в зону СВО отправлено 3 автомобиля УАЗ, 13 винтовок против дронов, 2 тысячи патронов, квадроцикл и два мотоцикла, медикаменты, более 1,3 тысячи продуктовых наборов и предметов одежды, а также много других очень нужных вещей.