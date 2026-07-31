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В Хабаровском крае мужчина пришёл с повинной после смерти сожительницы

Всё произошло во время застолья в квартире в посёлке Эльбан.

В Хабаровском крае в посёлке Эльбан Амурского района 62-летний мужчина подозревается в причинении смертельных травм своей сожительнице. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Хабаровского края и Еврейской автономной области.

По версии следствия, 23 июля 2026 года мужчина распивал спиртное с сожительницей в квартире. Между ними произошла бытовая ссора, во время которой подозреваемый начал наносить женщине множественные удары по голове и другим частям тела.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Осознав произошедшее, мужчина отправился в медицинское учреждение и сообщил о случившемся.

Следственным отделом по городу Амурску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.