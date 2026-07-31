Прогноз погоды на выходные 1—2 августа опубликовали в Нижнем Новгороде

В первые выходные августа жителей Нижегородской области ждёт тёплая и преимущественно ясная погода. По данным сервиса «Яндекс Погода», осадков не ожидается — атмосферные фронты, определявшие дождливую погоду в конце июля, смещаются на север.
1 августа в регионе будет солнечно. Днём температура воздуха в Нижнем Новгороде и окрестностях поднимется до +26 °C, вечером опустится до +24 °C, ночью — до +18 °C. Ветер умеренный, порывами до 5 м/с.
2 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром ожидается +23 °C, днём воздух прогреется до +28 °C, к ночи температура снизится до +21 °C. Скорость ветра составит около 3 м/с.
В МЧС Нижегородской области не объявляют штормовых предупреждений, опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Специалисты рекомендуют учитывать дневную жару при планировании длительных прогулок и поездок, а также соблюдать правила безопасности на водоёмах.
Ранее сообщалось, что водооткачивающая техника устраняет последствия непогоды в Нижнем Новгороде.