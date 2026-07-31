Задержанному за сбор разведданных участнику Артподготовки* грозит пожизненное

Участнику «Артподготовки»*, задержанному по подозрению в сборе разведывательных данных, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщается в документе Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По поручению украинской разведки он добывал секретные сведения о заводах военно-промышленного комплекса РФ. По данным ведомства, злоумышленник под видом работника транспортно-логистической компании объехал семь субъектов РФ, где проводил разведку важных стратегических объектов. Все собранные сведения через Telegram он направил кураторам из запрещенной организации с целью подрыва безопасности государства.
СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — пожизненное тюремное заключение.
Уточняется, что задержанный 1975 г.р. и имеет российское гражданство.
На допросе фигурант сознался в том, что вел разведку военных заводов России для терорганизации. По его словам, задание он получал от лидера группировки В. В. Мальцева**. Он находится в международном розыске за организацию террсообщества и планирование взрывов в стране.
Тем временем в Крыму двоих мужчин осудили за госизмену и незаконное хранение взрывчатки.
* — Организация признана террористической, запрещена в России.
** — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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