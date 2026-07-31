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В Нижегородской области задержали мужчину за сбор данных для Киева

ФСБ задержала в Нижегородской области агента Киева за сбор данных о предприятиях.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Нижегородской области задержали россиянина, собиравшего для СБУ информацию о военных предприятиях, сообщили в ФСБ.

Речь идет о 51-летнем участнике «Артподготовки»*. Под видом сотрудника логистической компании он вел разведку в семи российских регионах и через Telegram передавал кураторам пункты назначения военных грузов и точные координаты складов хранения взрывчатых веществ.

«Фигурант дал признательные показания о ведении разведки в интересах терорганизации и ее лидера Мальцева В. В**. Террорист с 2018 года проживает во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами», — заявили в службе.

Там отметили, что не раз предупреждали о деятельности главы «Артподготовки»*, но официальные ведомства в Париже отказывают в его экстрадиции в Россию.

Уточняется, что с 2022 года силовики задержали 251 участника этой организации по террористическим и экстремистским статьям, а также за госизмену.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Физлицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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