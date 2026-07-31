В Нижегородской области задержали мужчину за сбор данных для Киева

Речь идет о 51-летнем участнике «Артподготовки»*. Под видом сотрудника логистической компании он вел разведку в семи российских регионах и через Telegram передавал кураторам пункты назначения военных грузов и точные координаты складов хранения взрывчатых веществ.
«Фигурант дал признательные показания о ведении разведки в интересах терорганизации и ее лидера Мальцева В. В**. Террорист с 2018 года проживает во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами», — заявили в службе.
Там отметили, что не раз предупреждали о деятельности главы «Артподготовки»*, но официальные ведомства в Париже отказывают в его экстрадиции в Россию.
Уточняется, что с 2022 года силовики задержали 251 участника этой организации по террористическим и экстремистским статьям, а также за госизмену.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Физлицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.