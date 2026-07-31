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ФСБ: за четыре года правоохранители задержали 251 участника Артподготовки*

Стало известно, сколько участников «Артподготовки»* были задержаны с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что с 2022 года правоохранители задержали 251 участника движения «Артподготовка»*. Документ есть в распоряжении KP.RU.

Сообщается, что по задержания были произведены по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену.

ФСБ также напомнила о примечании к статье 205.5 УК России. Там уточняется, что лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности терорганизации, освобождается от уголовной ответственности. Это происходит при условии, если в его действиях нет других составов преступлений.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, за последний год правоохранители задержали 46 несовершеннолетних лиц, выполнявших инструкции украинских спецслужб через Интернет.

* — Организация признана террористической, запрещена в России.

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