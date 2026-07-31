Задержанный россиянин собирал для Киева сведения о военных предприятиях

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации “Артподготовка”, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России», — говорится в сообщении.