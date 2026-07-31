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Задержанный россиянин собирал для Киева сведения о военных предприятиях

ФСБ: задержанный россиянин собирал для Киева данные о предприятиях ВПК.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанный в Нижегородской области россиянин собирал для украинских спецслужб сведения о предприятиях ВПК России, сообщила ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации “Артподготовка”, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей об участии в деятельности организации, признанной в России террористической. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.