Задержанный россиянин собирал для Киева сведения о военных предприятиях

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 г.р., участник запрещенной в России террористической организации “Артподготовка”, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России», — говорится в сообщении.
По информации ФСБ, установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам террористической организации в целях подрыва национальной безопасности страны.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей об участии в деятельности организации, признанной в России террористической. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.