В Красноярске мужчина пытался вынести из магазина перфоратор

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в попытке кражи электроинструмента из строительного магазина. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл в магазин на улице 9 Мая после сигнала тревоги. На месте росгвардейцы выяснили, что сотрудники службы безопасности остановили посетителя за кассовой зоной. По предварительным данным, мужчина пытался вынести неоплаченный перфоратор Makita стоимостью 13 990 рублей.
Задержанным оказался 42-летний красноярец, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.