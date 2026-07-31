В Ростовской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг и сохранять спокойствие.
В 9:11 ракетную опасность отменили. Однако, над Таганрогом сохраняется угроза применения БПЛА. В категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования — 112.
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