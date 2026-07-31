Задержанный участник Артподготовки* собирал данные о ВПК России для ВСУ

По данным ведомства, задержанный под видом сотрудника логистической транспортной компании провёл разведку стратегически важных объектов в семи субъектах России, а также собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса. Собранные сведения он направлял в Telegram кураторам террористической организации в интересах украинских спецслужб. Целью, как отмечается в сообщении, был подрыв национальной безопасности страны.