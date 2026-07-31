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Задержанный участник Артподготовки* собирал данные о ВПК России для ВСУ

Россиянин под видом сотрудника транспортной компании вёл разведку стратегических объектов в интересах украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области задержан гражданин России 1975 года рождения, участник запрещённой в РФ террористической организации «Артподготовка»*. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный под видом сотрудника логистической транспортной компании провёл разведку стратегически важных объектов в семи субъектах России, а также собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса. Собранные сведения он направлял в Telegram кураторам террористической организации в интересах украинских спецслужб. Целью, как отмечается в сообщении, был подрыв национальной безопасности страны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ходе следствия фигурант дал признательные показания.

Куратором задержанного выступал лидер «Артподготовки»* Вячеслав Мальцев**, объявленный в международный розыск. Он с 2018 года укрывается во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами.

ФСБ пресекла деятельность «Артподготовки»* в Москве в 2017 году, ячейка планировала поджоги зданий и нападения на полицейских. Тогда же прошли обыски в пяти городах России, в том числе в Самаре и Красноярске.

* — террористическая организация, запрещена в России.

** — внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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