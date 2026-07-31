Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью баскетболиста Ивана Едешко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» писала, что умер легендарный белорусский баскетболист Иван Едешко — автор «золотого паса» на Олимпиаде-1972.
В пресс-службе сообщили, что белорусский лидер 31 июля направил соболезнование в связи со смертью легенды мирового спорта. Лукашенко назвал Ивана Едешко выдающимся спортсменом, игроком «из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола». Также глава государства вспомнил «золотой пас» Едешко, который отразился на многих поколениях.
— Его золотой пас, принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов, — сказано в сообщении.
Отдельно Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Ивана Едешко известен еще как талантливый тренер и мудрый наставник. Белорусский президент подчеркнул, что легендарный баскетболист внес значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи.
Ранее мы писали, что реальная история фильма «Движение вверх» и игрока Едешко имеет белорусский след: автор золотого паса в баскетбольном финале СССР — США Олимпиады-1972 Иван Едешко закалил характер в уличных играх под Гродно.