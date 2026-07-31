Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью баскетболиста Ивана Едешко

В пресс-службе сообщили, что белорусский лидер 31 июля направил соболезнование в связи со смертью легенды мирового спорта. Лукашенко назвал Ивана Едешко выдающимся спортсменом, игроком «из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола». Также глава государства вспомнил «золотой пас» Едешко, который отразился на многих поколениях.