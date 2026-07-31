В Новосибирске уроженца Таджикистана лишили гражданства РФ за ложные данные

В Новосибирске лишили гражданства РФ 47-летнего уроженца Таджикской ССР. Причиной стали ложные сведения, предоставленные им при оформлении российского паспорта в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.