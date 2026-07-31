В Новосибирске уроженца Таджикистана лишили гражданства РФ за ложные данные

В Новосибирске лишили гражданства РФ 47-летнего уроженца Таджикской ССР. Причиной стали ложные сведения, предоставленные им при оформлении российского паспорта в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
В ходе проверки установлено, что мужчина сообщил недостоверные данные об изменении своей фамилии и имени.
— Решение ГУ МВД России по Новосибирской области о прекращении гражданства Российской Федерации согласовано Президентом Российской Федерации, — сообщает ведомство.
Паспорт гражданина России, а также загранпаспорт признаны недействительными и подлежат изъятию и уничтожению. Гражданство прекращается со дня принятия соответствующего решения.