Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На россиянина, передававшего данные Киеву, завели дело

На передававшего Киеву данные о стратегических объектах россиянина завели дело.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На россиянина, передававшего Киеву данные о стратегически важных объектах в РФ, возбудили дело об участии в террористической организации, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)», — сказала она.