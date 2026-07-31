На россиянина, передававшего данные Киеву, завели дело

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)», — сказала она.