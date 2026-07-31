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В Таганроге помогают жителям, потерявшим жильё из-за атак БПЛА ВСУ

С прошлого года полностью разрушены шесть домовладений, не подлежащих восстановлению.

В Таганроге продолжается оказание помощи жителям, лишившимся или повредившим жилье в результате атак БПЛА ВСУ.

По данным главы города Светланы Камбуловой, с прошлого года полностью разрушены шесть домовладений, не подлежащих восстановлению. Компенсации на приобретение нового жилья уже полностью выплачены собственникам восьми семей из одного многоквартирного дома и одной квартиры.

Еще по четырём объектам ведётся оформление документов для выделения средств из резервного фонда правительства Ростовской области. Одной семье финансирование уже одобрено, сейчас идёт подбор жилья.

В администрации отмечают, что процесс иногда затягивается из-за отсутствия регистрации недвижимости в ЕГРН, поэтому профильные специалисты помогают пострадавшим оперативно оформить необходимые бумаги.

Кроме того, для трёх поврежденных многоквартирных домов в настоящее время разрабатывают проектные решения и рассчитывают сметную стоимость восстановительных работ.

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