США выводят из состава флота подлодку, способную нести 154 ракеты Tomahawk

Подлодка, возраст которой составляет 42 года, на этой неделе вернулась на базу Кингс‑Бэй в штате Джорджия после своего заключительного длительного похода. В рамках этого похода судно участвовало в американских ударах по Ирану — в операциях «Полуночный молот» (июнь 2025 года) и «Эпическая ярость».
USS Georgia входит в группу из четырех подлодок ВМС США, имеющих аналогичное вооружение. Наряду с субмаринами USS Ohio, USS Michigan и USS Florida она была переоборудована в период с 2002 по 2007 год: ранее эти суда несли межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками, а после модернизации стали оснащаться большим количеством крылатых ракет. В течение многих лет эти подлодки выступали в роли ключевых ударных платформ американского флота в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.
По планам ВМС США, в ближайшие два года из состава флота будут выведены и остальные три подлодки этой группы. Их предполагается заменить ударными субмаринами класса Virginia (блоки V и VI). Каждая такая подлодка сможет нести 42 крылатые ракеты; при этом три субмарины класса Virginia должны будут компенсировать боевые возможности одной подлодки класса Ohio.
Сейчас в распоряжении ВМС США остается 14 стратегических атомных подлодок класса Ohio — каждая из них способна нести 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5. В перспективе их планируется заменить 12 стратегическими подлодками класса Columbia. Выход первой подлодки этого класса на боевое патрулирование ожидается в 2031 году. На каждой субмарине нового поколения будет размещено по 16 модернизированных ракет Trident II D5, оснащенных разделяющимися головными частями индивидуального наведения.
Ракеты Trident II D‑5 в настоящее время — основа ядерной триады США: на них приходится примерно 70% стратегического ядерного потенциала страны.
Размещение подлодок класса Columbia планируется следующим образом: шесть субмарин — на тихоокеанской базе Бангор в штате Вашингтон, еще шесть — на базе Кингс‑Бэй в Атлантике в штате Джорджия. При этом на боевом патрулировании в мировом океане одновременно должно находиться не менее восьми подлодок, а остальные будут проходить плановое обслуживание на базах.
Стоимость программы строительства подлодок класса Columbia оценивается в 113 миллиардов долларов.