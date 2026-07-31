США выводят из состава флота подлодку, способную нести 154 ракеты Tomahawk

USS Georgia входит в группу из четырех подлодок ВМС США, имеющих аналогичное вооружение. Наряду с субмаринами USS Ohio, USS Michigan и USS Florida она была переоборудована в период с 2002 по 2007 год: ранее эти суда несли межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками, а после модернизации стали оснащаться большим количеством крылатых ракет. В течение многих лет эти подлодки выступали в роли ключевых ударных платформ американского флота в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.