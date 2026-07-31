Европа рискует быть полностью охваченной лесными пожарами

Европа готовится к масштабным лесным пожарам на фоне аномальной жары. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на Координационный центр ЕС по реагированию.
Наиболее уязвимыми для возгораний на сегодняшний день остаются Франция, Италия, Греция и несколько регионов Центральной Европы. Поскольку высокие температуры не спадают, в ближайшие недели эксперты ожидают новых очагов.
Руководитель подразделения Координационного центра ЕС Мария Зубер предупредила, что континент рискует оказаться в огне, если затяжная жара не отступит.
«Вся Европа будет охвачена огнем, если продолжительные периоды жары не утихнут и сделают континент уязвимым для новых пожаров», — заявила она.
До этого Financial Times писала, что производители устриц во Франции могут потерять миллионы евро из-за закрытия популярных туристических районов на фоне лесных пожаров.
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