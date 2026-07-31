Найк Борзов — о том, как изменился русский рок за четверть века

Кроме того, Антон Макаров признался, что хотел бы записать песню с Яаком Йоалой (эстонский певец, популярный в 1970-х и 1980-х в СССР. — РБК Life). Или с Кола Бельды (советский эстрадный артист, исполнитель хита «Увезу тебя я в тундру». — РБК Life), если бы они сейчас находились в своем прайме.