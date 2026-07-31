Найк Борзов — о том, как изменился русский рок за четверть века

Рок-музыкант Найк Борзов в эфире программы «Да или нет» на Радио РБК заявил, что в современном роке присутствует романтизм, как в 1990-х, а многие исполнители относятся к музыке не менее серьезно, чем раньше.
«Раньше люди писали песни на кухнях, а теперь люди поют песни про кухни. Очень явная связь и параллель. Тот же самый романтизм. Темы, если они вечные, то они вечные. Про них прикольно петь всегда», — отметил Найк Борзов.
По его словам, рок жив до сих пор, и на современной российской сцене есть немало талантливых артистов. Он привел в пример Saluki (Арсений Несатый), группу «Диктофон», polnalyubvi (Марина Демещенко) и Тосю Чайкину.
Ранее фронтмен московской группы «Диктофон» Антон Макаров в дал интервью РБК Life по случаю выхода нового мини-альбома «Летние каникулы». Группа вдохновляется старым роком: от 1960-х — The Beatles, Beach Boys, The Doors — и до брит-попа 1990-х — Blur, Suede. И из современных групп «Диктофон» черпает вдохновение в музыке The Strokes, Libertines, Babyshambles, The Murder Capital и Big Thief.
Кроме того, Антон Макаров признался, что хотел бы записать песню с Яаком Йоалой (эстонский певец, популярный в 1970-х и 1980-х в СССР. — РБК Life). Или с Кола Бельды (советский эстрадный артист, исполнитель хита «Увезу тебя я в тундру». — РБК Life), если бы они сейчас находились в своем прайме.
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