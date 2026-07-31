Волгоград атакован: все, что известно о последствиях удара ВСУ

Между тем, аэропорт Волгограда по состоянию на 08:30 мск 31 июля был все еще закрыт для полетов. Из-за действующих ограничений задерживаются 16 авиарейсов. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана. Сбой в расписании коснулся и 8 бортов, планирующих вылет в две столицы России.