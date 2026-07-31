51 человек погиб в результате самого смертоносного за 10 лет оползня в Китае

В результате масштабного оползня в Чунцине 17 июля, мегаполисе на юго-западе Китая, число погибших возросло до 51 человека, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Таким образом, этот оползень стал самым смертоносным за более чем десятилетие. Об этом сообщает Вloomberg.
Местные власти отмечают, что спасательные работы затрудняет большой объем обломков — около 18 тысяч кубических метров. Завал образовался в узком пространстве.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к проведению спасательных работ после оползня в Чунцине, а также к предотвращению подобных катастроф.
В 2024 году движение поездов в Сочи приостановлено из-за сошедшего на пути оползня. В РЖД был создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.