51 человек погиб в результате самого смертоносного за 10 лет оползня в Китае

В результате масштабного оползня в Чунцине 17 июля, мегаполисе на юго-западе Китая, число погибших возросло до 51 человека, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Таким образом, этот оползень стал самым смертоносным за более чем десятилетие. Об этом сообщает Вloomberg.