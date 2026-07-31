150 БПЛА уничтожили в Ростовской области за сутки

За последние сутки в Ростовской области средствами противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки были уничтожены и подавлены около 150 дронов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Атакам подвергся Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково. А также Чертковский, Каменский, Милютинский, Неклиновский, Тарасовский, Матвеево-Курганский и Миллеровский районы.
Как уточнил губернатор, на утро 31 июля в регионе сохраняется беспилотная опасность.
— Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — сказано в сообщении.
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