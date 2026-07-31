Умер чемпион мира 1982 года, легенда «Милана» Франко Барези

Франко Барези — егенда и символ «Милана», один из величайших защитников в истории футбола. Вся его 20-летняя карьера (1977−1997) прошла в одном клубе, с которым он прошёл путь от вылета в Серию B до статуса сильнейшей команды мира, выиграв есть скудетто и три Кубка европейских чемпионов. Не обладая выдающимися физическими данными (рост 176 см), Барези компенсировал это гениальным чтением игры, тактическим интеллектом и филигранным первым пасом, став эталоном позиции либеро. Он был капитаном-дирижёром, организовавшим линию офсайда, а его преданность «россонери» увековечена выведенным из обращения 6-м номером. В 1999 году Барези был признан «Игроком столетия» в «Милане».