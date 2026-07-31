Кто такие фудкортницы, как они выглядят, и сколько им лет

В начале 2026 года в интернете завирусились ролики с участием подростков, которые собираются большими компаниями на фудкортах в торговых центрах. Такие компании заказывают минимум еды, занимают столики на несколько часов, громко общаются и иногда провоцируют окружающих на конфликт. Зародилась целая субкультура с общим стилем, привычками и даже гимном. Пользователи соцсетей окрестили ее представительниц «фудкортницами». РБК Life вместе с психологами разбирается в новом явлении: кто эти подростки, как они выглядят и как вести себя при встрече с ними.
Содержание.
Кто это.
Стиль.
Макияж.
Гимн.
Частые вопросы.
Главное.
Кто такие фудкортницы.
Фудкортницы — это девушки-подростки, как правило, в возрасте 14−17 лет, которые собираются большими компаниями в зонах фудкорта в торговых центрах. Термин происходит от английского food court — «фудкорт», то есть место, где расположено несколько точек общепита. Встречаются также смешанные компании или состоящие из одних парней — тогда их называют «фудкортными».
Пользователи Сети дали представителям субкультуры и другие прозвища. Термин «настиксы» появился из-за того, что имя Настя оказалось одним из самых распространенных среди фудкортниц. Некоторые девушки активно используют его для названия блогов и каналов.
О явлении массово заговорили весной 2026 года, когда в соцсетях завирусились видео с участием подростков на фудкортах. Такие ролики набирали миллионы просмотров: их снимали и сами девушки, и возмущенные их поведением посетители торговых центров. Основная цель посещения фудкортов — не еда, а съемка контента для соцсетей и общение.
Когда группа девушек шумит, хамит, ведет себя вызывающе — они используют эффект толпы. На фудкортах в торговых центрах как раз эта толпа есть, то есть некий бесплатный зрительный зал. И в этой группе девочки чувствуют себя защищенными — потому что теряется индивидуальная ответственность — и они начинают себя вести гораздо смелее, агрессивнее, чем поодиночке. Главная цель такого поведения — это демонстрация превосходства, работа на публику.
Юлия Харитонова.
Клинический психолог, парный семейный психотерапевт, эксперт по невербальной коммуникации.
Сколько лет фудкортницам.
Средний возраст представительниц субкультуры — 14−17 лет. В основном это старшеклассницы, уже достаточно самостоятельны, чтобы ходить в торговые центры без родителей, но еще не начавшие работать. Встречаются среди них и 18−19-летние девушки, а иногда и девочки 10−13 лет.
Слово «фудкортницы» сегодня — это скорее медийный ярлык, чем психологическое понятие. Под него попадают очень разные девочки: от совершенно благополучных до подростков с выраженными поведенческими трудностями.
Важно понимать, что мы говорим не о «плохих девочках», а о возрастном феномене, который в отдельных случаях может принимать проблемные формы.
Татьяна Римкувене.
Практикующий психолог, автор книги «Твоя психология. Ненудное (само) воспитание подростков и родителей».
Фудкортницы — чаще всего девушки-подростки 14−17 лет.
(Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / FOTODOM).
Стиль фудкортниц.
У фудкортниц сложился узнаваемый визуальный образ, который пользователи соцсетей описывают как сочетание нескольких характерных элементов. Одежда — чаще всего свободные худи, широкие джинсы или трикотажные штаны, кеды или массивные кроссовки, балетки. В качестве аксессуаров выступают большие наушники, многослойные браслеты, кольца на всех пальцах и сумки-шоперы с мультяшными принтами.
Фудкортницы ориентируются на моду конца 1990-х и начала 2000-х, так называемый стиль Y2K — сокращение от Year 2000 («год две тысячи»). Вещи для образов они чаще всего заказывают на маркетплейсах или покупают в секонд-хендах — доступность одежды во многом определила массовость стиля.
Представительницы субкультуры имеют узнаваемый стиль.
(Фото: T.Den_Team / Shutterstock / FOTODOM).
Макияж фудкортниц.
Макияж фудкортниц так же узнаваем, как и их одежда. По наблюдениям пользователей соцсетей, у представительниц субкультуры есть несколько характерных черт: плотный слой тонального крема, хайлайтер, тонкие черные брови, накладные или наращенные ресницы. Многие фудкортницы носят временные татуировки-наклейки, нарисованные или наклеенные звездочки на лице и пирсинг в губе, носу или бровях.
Макияж «настиксов» контрастирует с расслабленным стилем одежды: такое сочетание вызывает активные обсуждения в соцсетях. Пользователи часто отмечают, что лицо девушек-подростков выглядит «взрослым» и не сочетается с общей небрежностью одежды.
Многие фудкортницы украшают лицо наклейками-звездочками.
(Фото: plew koonyosying / Shutterstock / FOTODOM).
Гимн фудкортниц.
У нового интернет-явления появился даже неофициальный гимн — трек «В клубе» рэпера Артема Бондарева из Ногинска, который выступает под псевдонимом Темный принц.
Вирусной стала не сама композиция, а видео, на котором несколько девочек из Краснодара на фудкорте открывали рты под музыку, но не попадали в слова. Ролик собрал тысячи просмотров, породил множество пародий и закрепил за субкультурой название «фудкортницы». В апреле 2026 года девочек из видео пригласили в шоу «Хейтеры» на YouTube-канале «Бадабумчик» (платформа недоступна в России). В выпуске они рассказали о своей жизни и походах по торговым центрам. К августу видео набрало более 1,8 млн просмотров и почти 7 тыс. комментариев.
У фудкортниц есть негласный гимн — трек «В клубе» рэпера Темный принц.
(Фото: LillySilky0 / CC0 / Wikimedia Commons).
Частые вопросы.
Как стать фудкортницей?
Специально «становиться» фудкортницей не нужно. Это спонтанное явление: девушки-подростки собираются в торговых центрах, потому что так делают их подруги и так модно в их окружении. Психологи связывают это с повышенной подростковой потребностью в принятии группой сверстников.
Почему девочки хотят стать частью сообщества — это вполне понятно: потому что если у подростка возрастной кризис (а это пубертат), если в этот момент он испытывает одиночество, если неблагополучная обстановка в семье, то влияние улицы и низкая самооценка идут рука об руку.
Юлия Харитонова.
Клинический психолог, парный семейный психотерапевт, эксперт по невербальной коммуникации.
Почему фудкортницы собираются именно в ТЦ и на фудкортах?
Ответ очевиден: бесплатный доступ в ТЦ — там тепло, красиво и есть еда. Современные подростки почти лишились того, что было естественным для предыдущих поколений. Исчезли дворы, где можно было бесконечно общаться.
Во многих местах подростков буквально выгоняют: «Не сидите здесь», «Не шумите», «Идите домой». Фудкорт остается одним из немногих общественных пространств, где они имеют право быть.
Татьяна Римкувене.
Практикующий психолог, автор книги «Твоя психология. Ненудное (само) воспитание подростков и родителей».
В чем потребность подростков собираться в большие, заметные и шумные компании и зачем им провоцировать окружающих?
С точки зрения социологии и психологии агрессивное, противоправное поведение связано с тем, что, с одной стороны, нужна зависимость от сильного лидера (то есть аддиктивное, зависимое поведение). С другой стороны — аутодеструктивное, разрушительное поведение, то есть попытка снять психологическое напряжение из-за того, что дома что-то не в порядке, делать нечего и за подростком никто не следит.
Такие девушки хотят чувствовать себя нужными, важными, стремятся занимать четкое место в подростковой иерархии и ощущают желание чего-то добиться. Например, стать уважаемыми в сообществе, любым способом добиться уважения. Возможно, они не получают его в семье. И здесь они переходят грань: демонстративное поведение, эмоциональные качели, которые не укладываются ни в какую модель, создание конфликтных ситуаций — все это говорит, с одной стороны, о нехватке заботы дома, а с другой стороны, провокации становятся способом самоутверждения за счет энергии других людей.
Юлия Харитонова.
Клинический психолог, парный семейный психотерапевт, эксперт по невербальной коммуникации.
Подростничество — это возрастной период, задачей которого является самоутверждение личности. Самоутверждение происходит не иначе, как в социуме, в сообществе подобных себе. «Кто Я? Какой (ая) Я?» Чтобы подросток понял это о себе, ему необходимо проявляться в социуме. Этот процесс сложен и противоречив, но обязателен. Так зреет личность. И да, кто-то самоутверждается, побеждая в олимпиадах, а кто-то, кому не дано блеснуть достижениями в социально одобряемых направлениях, самоутверждается, унижая других людей.
Для подростка мнение взрослых перестает быть «обязательным к исполнению». Так проявляется этап сепарации: противостоять порядкам, которые много лет навязывали взрослые, дерзко критически переосмысливать эти правила и порядки, чтобы определить границы дозволенного.
Татьяна Римкувене.
Практикующий психолог, автор книги «Твоя психология. Ненудное (само) воспитание подростков и родителей».
Подростки давно собираются в торговых центрах, но только в начале 2026 года явление стало массовым.
(Фото: Илья Наймушин / РИА Новости).
Почему многие взрослые испытывают страх и порой даже ненависть к внешнему виду и поведению фудкортниц?
Те взрослые, которые ненавидят и боятся фудкортниц — как раз из тех, кто требует от других, чтобы все было по их правилам. А если это не так и они ничего сделать не могут, появляется неприязнь и страх. И именно этих людей фудкортницы подсознательно выбирают в качестве «жертв» приколов и насмешек.
Адекватнее ведут себя взрослые, которые понимают психологические и социальные причины этого явления. Недаром же говорят: «Подростковый возраст — возраст временного психического помешательства». Просто следует относиться к подросткам с пониманием и терпением.
Татьяна Римкувене.
Практикующий психолог, автор книги «Твоя психология. Ненудное (само) воспитание подростков и родителей».
Как взрослым общаться с фудкортницами, когда те провоцируют на агрессию?
Важно правильно реагировать. Сохранять полное хладнокровие, потому что эмоции — страх, возмущение, попытка договориться — это то, чего добиваются агрессивные компании. Спокойствие лишает подпитки. Нужно игнорировать демонстрационное поведение, не смотреть в их сторону, не реагировать на смех, громкие реплики, какие-то косые взгляды и не вступать в прямой конфликт. Потому что попытка сделать замечание агрессивной группе часто приводит к обострению и встречному хамству.
Вместо этого нужно привлечь администрацию заведения. Потому что решать проблемы с порядком — это прямая ответственность фудкорта и сотрудников кафе и охраны торгового центра. Вы можете попросить вас пересадить. Если есть свободные столы, просто уходите из зоны видимости и слышимости. Рекомендую зафиксировать нарушения на видео. Если ситуация накаляется, переходит в плоскость угроз, незаметно включайте камеру. И лучше вызвать охрану и полицию, не дожидаясь явного хулиганства, порчи имущества, оскорблений.
Чего делать категорически нельзя — пытаться пристыдить или перевоспитать, потому что в кураже они не воспринимают ни логику, ни мораль. Наоборот, подростки могут чувствовать себя победителями. Нельзя отвечать хамством на хамство, это сделает вас участником скандала.
Юлия Харитонова.
Клинический психолог, парный семейный психотерапевт, эксперт по невербальной коммуникации.
Как вести себя родителям, которые поняли, что их дочь фудкортница и ведет себя агрессивно?
Родителям можно предложить уточнить юридические границы дозволенного поведения и поделиться этим знанием с детьми. Если вы увидите, что поведение подростка на грани, стоит предпринять все возможные действия, чтобы помочь ребенку удержаться на стороне добра.
Татьяна Римкувене.
Практикующий психолог, автор книги «Твоя психология. Ненудное (само) воспитание подростков и родителей».
Как перестать общаться с деструктивной компанией?
Сказать «нет» так, чтобы друзья не осудили, можно. Можно сослаться на дела, занятость, занятия спортом. Необязательно использовать какой-то громкий манифест для девочки, которая не хочет больше быть частью сообщества. Не надо говорить «вы ведете себя неадекватно, я ухожу», это вызовет только агрессию. Лучше использовать внешние обстоятельства.
Для более смелых девочек возможен более прямой, спокойный отказ, если продолжают давить. Очень важно использовать стратегии переговоров, важно говорить через я-сообщения о чувствах, планах и без критики самой компании. Например, «мне стало скучно сидеть в торговом центре, я хочу попробовать заняться другими вещами» или «девочки, вы классные, но мне сейчас не хочется так отдыхать, я устаю от шума» и так далее.
Юлия Харитонова.
Клинический психолог, парный семейный психотерапевт, эксперт по невербальной коммуникации.
Главное о фудкортницах.
Фудкортницы — это девушки-подростки 14−17 лет, которые собираются большими компаниями в зонах фудкорта в торговых центрах. Термин стал популярен в начале 2026 года.
У них узнаваемый стиль: одежда в стиле Y2K, яркий макияж, накладные ресницы и заметные аксессуары.
Неофициальный гимн субкультуры — трек «В клубе» рэпера Темный принц, который стал вирусным благодаря видео с не попадающими в такт фудкортницами.
Фудкортницы собираются в ТЦ, потому что это доступное, теплое и безопасное пространство, где можно долго находиться.
Поведение фудкортниц (агрессия, шумное общение, провокации) объясняется возрастными кризисами, потребностью в самоутверждении, нехваткой внимания в семье и эффектом толпы.
Взрослым не стоит вступать в конфликт: лучше сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и при необходимости обратиться к администрации или охране торгового центра.