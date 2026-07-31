Кто такие фудкортницы, как они выглядят, и сколько им лет

Те взрослые, которые ненавидят и боятся фудкортниц — как раз из тех, кто требует от других, чтобы все было по их правилам. А если это не так и они ничего сделать не могут, появляется неприязнь и страх. И именно этих людей фудкортницы подсознательно выбирают в качестве «жертв» приколов и насмешек.