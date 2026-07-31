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Нижегородцам озвучили изменения в правилах учёта хозпостроек на участках

Налог на капитальную постройку надо уплатить до 1 декабря.

С 2026 года вступают в силу обновлённые правила учёта хозяйственных построек на дачных участках. Регистрировать нужно только капитальные объекты — те, что прочно связаны с землёй и не могут быть перемещены без разрушения (например, сараи и бани на фундаменте). Лёгкие конструкции (беседки, навесы, бытовки) и погреба ставить на учёт не требуется, сообщили в 360.ru.

Понятие «хозяйственная постройка» закрепили законодательно в сентябре 2025 года: к ним относят сооружения для бытовых нужд — сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы и др.

Дачная амнистия позволяет оформить постройки в упрощённом порядке — по техническому плану, без разрешения на строительство. Она действует для ряда объектов, в том числе для капитальных построек, возведённых до 14 мая 1998 года, и для объектов, строительство которых начали до 4 августа 2018 года.

Налог начисляют только на зарегистрированные в ЕГРН постройки. Если площадь строения не превышает 50 кв. м, налог платить не нужно — но только по одному объекту и при условии, что его не используют в предпринимательской деятельности. Для построек свыше 50 кв. м ставка — 0,5% от кадастровой стоимости. Льготу нужно оформлять самостоятельно — она не применяется автоматически.

За незарегистрированную постройку могут выписать штраф (от 2 000 до 5 000 рублей), за нарушения — доначислить налоги за прошлые годы или обязать снести объект за свой счёт.

Как зарегистрировать. Собственники могут подать документы через МФЦ, а СНТ с 2026 года — только через «Госуслуги». Для регистрации нужен технический план (его готовит кадастровый инженер), документы на участок, оплата пошлины (около 2 000 рублей) и выписка из ЕГРН.

Налог на капитальную постройку надо уплатить до 1 декабря. При просрочке начисляют штраф (20−40% от недоимки) и пени.

Ранее незаконную постройку решили снести на улице Дачной в Нижнем Новгороде.