Нижегородцам озвучили изменения в правилах учёта хозпостроек на участках

С 2026 года вступают в силу обновлённые правила учёта хозяйственных построек на дачных участках. Регистрировать нужно только капитальные объекты — те, что прочно связаны с землёй и не могут быть перемещены без разрушения (например, сараи и бани на фундаменте). Лёгкие конструкции (беседки, навесы, бытовки) и погреба ставить на учёт не требуется, сообщили в 360.ru.
Понятие «хозяйственная постройка» закрепили законодательно в сентябре 2025 года: к ним относят сооружения для бытовых нужд — сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы и др.
Дачная амнистия позволяет оформить постройки в упрощённом порядке — по техническому плану, без разрешения на строительство. Она действует для ряда объектов, в том числе для капитальных построек, возведённых до 14 мая 1998 года, и для объектов, строительство которых начали до 4 августа 2018 года.
Налог начисляют только на зарегистрированные в ЕГРН постройки. Если площадь строения не превышает 50 кв. м, налог платить не нужно — но только по одному объекту и при условии, что его не используют в предпринимательской деятельности. Для построек свыше 50 кв. м ставка — 0,5% от кадастровой стоимости. Льготу нужно оформлять самостоятельно — она не применяется автоматически.
За незарегистрированную постройку могут выписать штраф (от 2 000 до 5 000 рублей), за нарушения — доначислить налоги за прошлые годы или обязать снести объект за свой счёт.
Как зарегистрировать. Собственники могут подать документы через МФЦ, а СНТ с 2026 года — только через «Госуслуги». Для регистрации нужен технический план (его готовит кадастровый инженер), документы на участок, оплата пошлины (около 2 000 рублей) и выписка из ЕГРН.
Налог на капитальную постройку надо уплатить до 1 декабря. При просрочке начисляют штраф (20−40% от недоимки) и пени.
Ранее незаконную постройку решили снести на улице Дачной в Нижнем Новгороде.