Нижегородцам озвучили изменения в правилах учёта хозпостроек на участках

Налог начисляют только на зарегистрированные в ЕГРН постройки. Если площадь строения не превышает 50 кв. м, налог платить не нужно — но только по одному объекту и при условии, что его не используют в предпринимательской деятельности. Для построек свыше 50 кв. м ставка — 0,5% от кадастровой стоимости. Льготу нужно оформлять самостоятельно — она не применяется автоматически.