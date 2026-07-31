Волгоградцам заплатят 500 рублей за старинные кирпичи с клеймами

Волгоградцам предлагают по 500 рублей за каждый найденный старинный кирпич с клеймом производителя. Известный общественник Сергей Островский объявил награду, чтобы спасти частичку истории Царицына и Сталинграда во время реконструкции площади Павших Борцов. За каждый такой кирпич волгоградский активист готов выплатить денежное вознаграждение.
Как сообщил сам Сергей Островский, он лично проверяет подлинность клейм, опираясь на собственный опыт. По его словам, обмануть его в этом вопросе трудно. Подобные находки уже встречались во дворе Аллеи Героев и на Советской улице. Сформировалось целое движение любителей кирпичей с клеймами, среди которых есть студенты, обследующие свалки и фактически спасающие историю города.
Общественник провел экскурсии по площади Павших Борцов, показав раскопки, которые сейчас заливают бетоном. В списке его находок числятся сейф, канализационный люк весом 70 килограммов с надписью «Контора Сталинград транспорт» и табличка с исторического столба.
Последнюю он передал в «Дом с лебедями», предупредив, что вернет ее на место при необходимости не ради наживы, а для сохранения истории, — пишет v1.ru.
Ранее сообщалось об уникальных фонарях, которые установят на Привокзальной площади Волгограда.