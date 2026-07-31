Волгоградцам заплатят 500 рублей за старинные кирпичи с клеймами

Как сообщил сам Сергей Островский, он лично проверяет подлинность клейм, опираясь на собственный опыт. По его словам, обмануть его в этом вопросе трудно. Подобные находки уже встречались во дворе Аллеи Героев и на Советской улице. Сформировалось целое движение любителей кирпичей с клеймами, среди которых есть студенты, обследующие свалки и фактически спасающие историю города.