Правила перевозок в поездах для жителей Хабаровского края изменятся с 1 сентября

Министр транспорта России Андрей Никитин подписал приказ о введении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Изменения проезда в поездах вступят в силу 1 сентября 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования должен будет указывать либо номер мобильного телефона, либо адрес электронной почты. Данная мера нужна для информирования перевозчиком гражданина при отмене поезда, изменении маршрута или замене железнодорожного состава.
Информирование пассажиров о задержке поезда при этом разрешается осуществлять согласно установленным правилам самого перевозчика.
Значительная часть изменений коснулась граждан с инвалидностью. Для людей, использующих для передвижения кресла-коляски, в приоритетном порядке введут продажу билетов на специализированные места, которые ограничат в свободной продаже.
Что касается маломобильных граждан, которые в кресле-коляске не нуждаются, то для них покупка билетов на специализированные места будет доступна не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. При этом проезд сопровождающего без присутствия человека с инвалидностью на таких местах допускаться больше не будет.