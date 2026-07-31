Правила перевозок в поездах для жителей Хабаровского края изменятся с 1 сентября

Что касается маломобильных граждан, которые в кресле-коляске не нуждаются, то для них покупка билетов на специализированные места будет доступна не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. При этом проезд сопровождающего без присутствия человека с инвалидностью на таких местах допускаться больше не будет.