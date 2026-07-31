Куда сходить в августе: ярмарки, прогулки, концерты и лекции

Проведите несколько экспериментов: побывайте на иммерсивном спектакле «Вернувшиеся», попробуйте изучить счастье на выставке «Неуловимое настроение» в Москве, сходите на ярмарку современного искусства или книжную ярмарку в Петербурге, устройте себе ночную вечеринку или вечер авторского кино.
Содержание.
Семь событий в Москве.
Шесть событий в Петербурге.
12 поводов сходить в кино.
Москва.
«Вернувшиеся: Новая реальность». Спектакль.
Когда: c 6 августа.
Где: Особняк «Дашков 5».
Подробности. Возрастное ограничение 18+
Фото: Пресс-служба.
Иммерсивный спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Привидения» позволяет перемещаться между сценами и перформансами по четырем этажам особняка, следуя за сюжетом, его героями, своими импульсами и ощущениями. Роли исполнили специально приглашенные актеры: Татьяна Лютаева и Линда Лапиньш, Глеб Бочков, Никита Санаев и Роман Евдокимов, Анастасия Морозовская и Мариэтта Цигаль-Полищук.
Дельфин. Концерт.
Когда: 8 августа.
Где: Дизайн Завод, Summer Sound x «Билайн».
Билеты.
Фото: dolphinmusic / Вконтакте.
Фанаты творческого гения Андрея Лысикова этим летом оторвутся на его концертах в Москве и Петербурге (там он выступит 6 августа). Программа большая: прозвучат уже ставшие легендой композиции и эксклюзивые премьеры. Сейчас музыканты работают над записью нового полноформатного альбома, поэтому на концертах уже звучит материал из будущей пластинки, открывающий следующее измерение в творческой вселенной Дельфина.
«Летние Балетные Сезоны». Фестиваль.
Когда: до 28 августа.
Где: РАМТ.
Подробности и расписание.
Фото: Пресс-служба.
Фестиваль классической хореографии в оркестровом сопровождении — XXV Летние Балетные Сезоны в РАМТ будут идти в августе каждый вечер. В программе: «Эсмеральда» Цезаря Пуни от труппы Национального классического балета по мотивам романа Виктора Гюго; «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и «хореографическая поэма» Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» от Русского классического театра балета. Завершат фестиваль спектакли Московского государственного академического театра имени Наталии Сац. Это будут три одноактных шедевра Михаила Фокина, созданные для легендарных «Русских сезонов» Сергея Дягилева и восстановленные хореографом Андрисом Лиепой: «Шахерезада», «Шопениана» и «Половецкие пляски».
«Русский КоТ». Фестиваль.
Когда: весь август.
Где: Сад Всероссийского музея декоративного искусства.
Подробности.
Фото: Пресс-служба.
Центральная музейная площадка продолжает работать и как городская лаборатория в рамках проекта «Лето в Москве». Лекции, дискуссии и экскурсии, спектакли и музыкальные шоу на открытой сцене — зрелищная программа насыщенная и разнообразная. В саду можно прогуляться среди арт-объектов и найти «Кота Баюна», «Красного коня», «Сказку и Витязя», «Динозавра Филимона» и «Матру “Весну”. В музейном саду расположилась чайная, маркеты локальных дизайнерских брендов и гастрономические корнеры.
«Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката». Выставка.
Когда: до 30 августа.
Где: Музей Москвы.
Подробности.
Фото: Пресс-служба.
Плакаты появились на московских улицах еще в конце XIX века, рекламируя товары и кино. В Первую мировую войну они стали социальной рекламой, призывая помогать беженцам и солдатам. В Гражданскую войну плакаты агитировали за новую власть, противопоставляя дореволюционную бедную жизнь позитивному будущему в Советской стране. Тогда же возникла серия «Окна сатиры РОСТА». Все эти исторические вехи начали слагать историю плаката в России. Представленные вместе, плакаты рисуют образ Москвы, меняющийся на протяжении более чем 100 лет. Часть из работ была создана легендами советского искусства — Казимиром Малевичем, Александром Родченко, «Кукрыниксами» и другими художниками.
«Неуловимое настроение». Выставка.
Когда: с 6 августа.
Где: галерея Make Me Happy на Малой Никитской.
Подробности.
Фото: Из личного архива Марины Звягинцевой.
Поиск и исследование счастья — тема этой выставки. Она начинается с уличного арт-объекта «Вдохновение» — водоколонки, качающей эмоции под взмахи крыльев бабочек. Внутри галереи живопись и инсталляции вступают в диалог с модой, телесностью и повседневным переживанием счастья. В основе живописных работ Марины Звягинцевой — «Осязаемое чувство», «Прыжок в неизвестность», «Море в розлив», «Ворох воспоминаний», «Через край», «Радость» — лежит биотипия, авторская перформативная техника художника: живопись на движущейся воде.
«Однажды в местечке». Экскурсия.
Когда: со 2 по 30 августа.
Где: Еврейский музей и центр толерантности.
Подробности.
Авторская экскурсия культуролога Анны Межаковой о зарождении еврейского фольклора. Посетители узнают, что объединяет фильмы братьев Коэн, Фаину Раневскую и Эль Лисицкого, чем сказка отличается от мифа и мидраша, как анекдот стал одним из главных жанров еврейской культуры.
Санкт-Петербург.
«Преступление и наказание». Спектакль.
Когда: 1 и 2 августа.
Где: театр «Мастерская», основная сцена.
Подробности.
Фото: Пресс-служба.
Постановка художественного руководителя «Мастерской», режиссера Григория Козлова, который занял в спектакле своих же учеников-третьекурсников из РГИСИ. Художником-постановщиком выступил Николай Слободяник, подготовив пространство без лишних деталей, которое отражает видение Раскольникова и предлагает современный взгляд на его историю падения. Спектакль ставится на этой сцене впервые.
«Японская эстетика: идея и воплощение». Лекция.
Когда: 13 августа.
Где: Левашовский Хлебозавод, Лекторий Masters.
Подробности.
Что делает японское искусство узнаваемым? Как японцы видят мир и каким образом это мировоззрение воплощается в художественных формах? Искусствовед-японист Елена Толстопятенко познакомит с ключевыми категориями японской эстетики — в керамике, дереве, металле и текстиле.
«Летние книжные аллеи». Ярмарка.
Когда: до 31 августа.
Где: Малая Конюшенная улица.
Подробности.
Ежедневная книжная ярмарка с издательскими новинками, встречами с авторами и небольшой культурной программой. На 1 августа запланирован музыкально-поэтический концерт «Дорога длиною в жизнь» (14:00−16:30) с выступлениями Александра Порфирьева и Варвары Лачек.
«Маркет Маркета». Фестиваль.
Когда: 15 и 16 августа.
Где: Севкабель Порт, пространство «Цех».
Подробности.
Свыше 60 российских брендов представят свои коллекции одежды, аксессуаров, косметики и товаров для дома (участвуют Flawdome, bobber, Sim Russia, Pragma и другие). На маркете будет работать музыкальная сцена, спортивная и детская зоны. Вход свободный, но нужна регистрация.
«Морская». Ночная вечеринка.
Когда: 22 августа.
Где: Севкабель Порт.
Билеты.
Фото: Пресс-служба.
Ночная городская программа с несколькими танцевальными направлениями — от поп-музыки и диско до хауса и драм-н-бейса. Гарантию отличного рейва закрепили за создателями городских фестивалей — «Рутс Юнайтед», «контркульт», Odyssey, «Таймофнайт» и другими командами.
Third Place Art Fair. Ярмарка современного искусства.
Когда: с 27 по 30 августа.
Где: культурное пространство «Третье место».
Подробности.
Тема шестой ярмарки — «Поле колеблющихся смыслов», которое, по словам организаторов, не имеет «фиксированной линейной структуры», сложено из «промежутков, зазоров, просветов, пауз». Оно динамично и периферийно, что порождает способность видеть не больше, а лучше и отчетливее. Ключ к взаимодействию с искусством — наблюдательность. В ярмарке участвует 81 независимый художник и творческое объединение, в их числе Анна Мнацаканян, Дарья Волкова, Полина Лис, Платон Петров, а также «Кружок», дизайн-бюро «Простые вещи», «Терки. Вафли. Маки» и психиатрическая больница святого Николая Чудотворца.
Кино.
Уикенд авторского кино K24 — прокатчик приглашает посмотреть «Питер FM» Оксаны Бычковой«, “Человек с киноаппаратом” Дзиги Вертова, “Жар-птицу” и “Надо снимать фильмы о любви” Романа Михайлова, “Ганди Молчал по субботам” Юрия Зайцева и “Наум. Предчувствия” Андрея Натоницкого. Показы состоятся в Москве и Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Расписание сеансов.
«На последнем дыхании» — перевыпуск легендарной криминальной драмы Жан-Люка Годара с Жан-Полем Бельмондо и Джин Сиберг. В прокате с 6 августа.
Кадр из фильма «Последний Богатырь. Колобок».
(Фото: Yellow, Black & White).
«Последний Богатырь. Колобок» — зрелищная киносказка от режиссера Антона Маслова расскажет историю происхождения самого круглого жителя Белогорья в исполнении Гарика Харламова. В прокате с 6 августа.
«Влюбись в меня, если осмелишься» — перевыпуск романтической драмы французского режиссера Яна Самюэля 2003 года. Исполнители главных ролей Гийом Кане и Марийон Котийяр стали парой спустя несколько лет после выхода фильма. В прокате с 13 августа.
«Шепот сердца» — перевыпуск аниме студии Ghibli. История о взрослении, снятая режиссером Ëсифуми Кондо, где два подростка находят друг в друге опору для творчества и вдохновение для жизни. В прокате с 13 августа.
«Жертва обстоятельств» — сатирический триллер Ромена Гавраса с Аней Тейлор-Джой, Венсаном Касселем, Крисом Эвансом и Сальмой Хайек. В прокате с 20 августа.
Кадр из фильма «Жертва обстоятельств».
(Фото: Mid March Media).
«Кофе и сигареты» — культовый фильм Джима Джармуша, скроенный из 11 его черно-белых короткометражек, которые он снимал на протяжении 17 лет. В прокате с 20 августа.
«Параллельные истории» — фильм Асгара Фархади, частично основанный на «Коротком фильме о любви» Кшиштофа Кесьлёвского 1988 года. По сюжету, писательница Сильви шпионит за соседями в надежде найти вдохновение для своего следующего романа. В главных ролях Изабель Юппер и Венсан Кассель. В прокате с 20 августа.
«Сыграть в ящик» — остросюжетный боевик с Сэмюэлом Л. Джексоном и Евой Грин про криминального авторитета, который готов притвориться мертвым ради страховой выплаты, однако на круглую сумму у его жены другие планы. В прокате с 20 августа.
«Электрический поцелуй» — романтическая историческая фантазия с Каннского кинофестиваля об артистке цирка, которая выдает себя за медиума и оказывается в плену чужих иллюзий. В прокате с 20 августа.
«Ветка сирени» — перевыпуск биографической драмы Павла Лунгина с Евгением Цыгановым в роли композитора Сергея Рахманинова. В прокате с 27 августа.
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день».
(Фото: Lightstorm Entertainment).
«Терминатор 2: Судный день» — повторный прокат фантастического боевика Джеймса Кэмерона, заслужившего по праву звание лучшего сиквела всех времен. В прокате с 29 августа.