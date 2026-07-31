Куда сходить в августе: ярмарки, прогулки, концерты и лекции

Плакаты появились на московских улицах еще в конце XIX века, рекламируя товары и кино. В Первую мировую войну они стали социальной рекламой, призывая помогать беженцам и солдатам. В Гражданскую войну плакаты агитировали за новую власть, противопоставляя дореволюционную бедную жизнь позитивному будущему в Советской стране. Тогда же возникла серия «Окна сатиры РОСТА». Все эти исторические вехи начали слагать историю плаката в России. Представленные вместе, плакаты рисуют образ Москвы, меняющийся на протяжении более чем 100 лет. Часть из работ была создана легендами советского искусства — Казимиром Малевичем, Александром Родченко, «Кукрыниксами» и другими художниками.