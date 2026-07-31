В Хабаровском крае оценили готовность партий к выборам в Госдуму

В Хабаровском крае эксперты регионального общественного штаба по наблюдению за выборами обсудили основные выводы доклада Центра общественно-политических проектов и коммуникаций о предстоящей избирательной кампании, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в регионе.
Документ был опубликован 23 июля.
Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Новый состав нижней палаты парламента из 450 депутатов сформируют по смешанной системе.
Одной из тем обсуждения стало выдвижение кандидатов и партий. По оценке участников встречи, к кампании 2026 года партийная система подошла после периода укрупнения и структурных изменений.
«Мы видим, что сегодня происходит укрупнение и объединение партий, близких по духу. Это следствие уплотнения общественно-политической повестки», — отметили члены общественного штаба.
Эксперты также обратили внимание на условия участия партий в выборах. В частности, одним из показателей политического веса партии они назвали возможность участвовать в выборах без сбора подписей. Такое право имеют партии, допущенные к распределению мандатов на федеральном уровне, а также имеющие фракции хотя бы в одном региональном парламенте.
По данным, приведённым в докладе, в выборах депутатов Госдумы в 2026 году смогут принять участие более 113 млн избирателей. Впервые в выборах федерального парламента примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Отдельное внимание участники обсуждения уделили партийным программам. По их оценке, в них отражаются социально-экономические вопросы и актуальная общественно-политическая повестка, в том числе тема специальной военной операции.
Предстоящие выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.