В Хабаровском крае оценили готовность партий к выборам в Госдуму

Эксперты также обратили внимание на условия участия партий в выборах. В частности, одним из показателей политического веса партии они назвали возможность участвовать в выборах без сбора подписей. Такое право имеют партии, допущенные к распределению мандатов на федеральном уровне, а также имеющие фракции хотя бы в одном региональном парламенте.