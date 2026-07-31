Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае оценили готовность партий к выборам в Госдуму

Эксперты общественного штаба обсудили итоги выдвижения кандидатов и партий.

В Хабаровском крае эксперты регионального общественного штаба по наблюдению за выборами обсудили основные выводы доклада Центра общественно-политических проектов и коммуникаций о предстоящей избирательной кампании, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в регионе.

Документ был опубликован 23 июля.

Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Новый состав нижней палаты парламента из 450 депутатов сформируют по смешанной системе.

Одной из тем обсуждения стало выдвижение кандидатов и партий. По оценке участников встречи, к кампании 2026 года партийная система подошла после периода укрупнения и структурных изменений.

«Мы видим, что сегодня происходит укрупнение и объединение партий, близких по духу. Это следствие уплотнения общественно-политической повестки», — отметили члены общественного штаба.

Эксперты также обратили внимание на условия участия партий в выборах. В частности, одним из показателей политического веса партии они назвали возможность участвовать в выборах без сбора подписей. Такое право имеют партии, допущенные к распределению мандатов на федеральном уровне, а также имеющие фракции хотя бы в одном региональном парламенте.

По данным, приведённым в докладе, в выборах депутатов Госдумы в 2026 году смогут принять участие более 113 млн избирателей. Впервые в выборах федерального парламента примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отдельное внимание участники обсуждения уделили партийным программам. По их оценке, в них отражаются социально-экономические вопросы и актуальная общественно-политическая повестка, в том числе тема специальной военной операции.

Предстоящие выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше