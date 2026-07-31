Италия предупредила Испанию о готовности приостановить действие Шенгена

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в Х, что власти готовы принять чрезвычайные меры для защиты государственных границ, включая возможную приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией. Поводом стало резкое увеличение потока нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута.
— Кадры, поступающие из Сеуты, поражают воображение и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы, — заявила Мелони.
По словам главы итальянского правительства, Рим не намерен отказываться от жесткой политики в отношении нелегальной миграции. После обсуждения ситуации с министром внутренних дел Маттео Пиантедози Мелони подчеркнула, что защита границ, борьба с торговлей людьми и эффективная репатриация останутся приоритетами правительства.
Заявления итальянских властей вызвали резкую реакцию Мадрида. После слов главы МИД Италии Антонио Таяни, раскритиковавшего миграционную политику Испании, испанское внешнеполитическое ведомство вызвало итальянского посла и обвинило Рим в отсутствии европейской солидарности, написал испанский министр Мануэль Альбарес.
Ранее стало известно, что около 20 тысяч, по предварительным оценкам, мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности.