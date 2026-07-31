Мастера своего дела: как конкурс помогает педагогам совершенствоваться

Прямо сейчас к финалу самого масштабного ежегодного конкурса для педагогов СПО — «Мастер года» — готовятся победители региональных этапов, 89 участников — по одному от каждого региона. В День среднего профессионального образования, 2 октября, мы узнаем имя победителя, которого выберут в Новом Уренгое. Второй год конкурс проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Подробнее о том, как участие в нем помогает учителям взглянуть по-новому на процесс преподавания, — в нашем материале.