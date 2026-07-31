Мастера своего дела: как конкурс помогает педагогам совершенствоваться

Педагоги колледжей и техникумов — люди многозадачные: они обучают студентов, поддерживают и мотивируют, адаптируют программы под требования рынка, помогают выстроить контакт с будущим работодателем. А кроме того, сами постоянно развивают свои навыки, обмениваются лучшими практиками и делятся опытом. В этом им помогают профессиональные конкурсы.
Прямо сейчас к финалу самого масштабного ежегодного конкурса для педагогов СПО — «Мастер года» — готовятся победители региональных этапов, 89 участников — по одному от каждого региона. В День среднего профессионального образования, 2 октября, мы узнаем имя победителя, которого выберут в Новом Уренгое. Второй год конкурс проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Подробнее о том, как участие в нем помогает учителям взглянуть по-новому на процесс преподавания, — в нашем материале.
Кадры будущего.
Всероссийский конкурс «Мастер года» — профессиональное соревнование среди педагогов техникумов и колледжей. Его организаторы — Министерство просвещения РФ и Общероссийский Профсоюз образования, а федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
Впервые конкурс среди преподавателей СПО провели в 2021 году, поступило более 2 тыс. заявок со всей страны. А пять лет спустя в отборочном этапе участвовали уже почти 13 тыс. человек. Это педагоги самых разных направлений подготовки, в том числе учителя колледжей — участников программы «Профессионалитет». Самому молодому финалисту 21 год, самому старшему — 56 лет.
Наша задача — собрать передовые практики и сделать так, чтобы они работали по всей России.
«Конкурс “Мастер года” дает нам возможность поддержать сильнейших педагогов СПО, чьи идеи, опыт и энергия напрямую влияют на качество подготовки кадров для ключевых отраслей экономики. Год от года растет количество желающих принять участие в конкурсе, а это значит, что повышается престиж педагогической профессии в системе среднего профессионального образования. Хочу поздравить всех финалистов: именно благодаря вашему ежедневному труду, таланту и преданности делу формируется кадровый потенциал нашей страны», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По словам ректора Института развития профессионального образования Сергея Кожевникова, еще на региональном этапе «Мастера года» конкурсанты показали высокий уровень подготовки.
«Быть педагогом СПО — особая миссия. Колледжи стремительно меняются вслед за запросами экономики, и, чтобы готовить специалистов высокого класса, преподаватели должны непрерывно развиваться сами. Это работа на опережение, которая задает ритм для целых отраслей экономики. Каждый финалист — эксперт с уникальным опытом. Наша задача — собрать передовые практики и сделать так, чтобы они работали по всей России», — добавил Сергей Кожевников.
Педагогический опыт объединяет.
Одна из призеров «Мастера года — 2025» — преподаватель ветеринарных дисциплин в Сергиево-Посадском колледже Валерия Купава — уверена, что наработки участников прошлого сезона обязательно помогут конкурсантам. К примеру, видеозаписи открытых уроков — их используют как источник вдохновения и новых идей.
По мнению Валерии, самый трудный этап в подобных конкурсах — подготовка. Во время нее педагогам может мешать чувство ответственности, ведь они представляют не только себя, но и свои регионы. Однако все сложности с лихвой компенсирует уникальный опыт участия в масштабном конкурсе.
«Во-первых, это возможность значительно повысить свои методические знания и навыки, освоить новые подходы и техники преподавания. Во-вторых, конкурс помогает развить навыки публичных выступлений, попрактиковаться в ораторском мастерстве и научиться лучше доносить свои идеи до аудитории. В-третьих, участие в таком мероприятии открывает новые таланты и способствует самосовершенствованию», — поделилась Валерия Купава.
Еще один призер «Мастера года — 2025» — Наталья Павлова из Хабаровского края — советует конкурсантам нового сезона задуматься о применении известных педагогических методик в новых областях. Ее опыт работы в Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса показал, что постоянное обучение и адаптация — это ключ к карьерному росту педагога и успеху его студентов.
«Я использовала достаточно распространенный прием “Шестиугольное обучение” для испытания конкурса “Влюбить в профессию”, чтобы привлечь внимание участников к многообразию профессии педагога. А в испытании “Открытый урок” объясняла достаточно абстрактное понятие “файловая структура сайта” с помощью обычных карточек-файлов и картонных коробок-директорий. Этот прием хорош тем, что применить его можно в любой области при объяснении или закреплении практически любой структуры, связи», — привела пример подхода Наталья Павлова.
Ориентир для молодых профессионалов.
Такие состязания, как «Мастер года», помогают педагогам со всей России «сверить свои профессиональные часы» с лучшими из лучших, считает преподаватель обществознания из Марий Эл Евгения Киселева. В 2025 году она успешно представила Оршанский многопрофильный колледж им. И. К. Глушкова и стала призером конкурса.
«Мы ведь работаем с особенным возрастом: наши студенты уже не дети, но еще ищут себя, свой путь. И здесь важно не просто дать им знания по обществознанию, а помочь сформировать мировоззрение. Конкурс позволяет увидеть новые методики, понять, как коллеги решают похожие задачи, напитаться идеями. Польза колоссальная: ты возвращаешься домой другим человеком — более уверенным, вдохновленным и, честно говоря, счастливым от того, что принадлежишь к такому сильному профессиональному сообществу», — рассказала Евгения Киселева.
Евгения уверена, что для участников конкурс станет важной ступенью профессионального роста. Одна лишь подготовка к нему позволяет взглянуть по-новому на свой опыт.
«Я научилась у коллег невероятной стойкости и умению работать в команде. Когда ты видишь рядом таких же одержимых своей профессией людей, ты понимаешь, что твой труд важен и нужен огромной стране. Этот опыт помог мне переосмыслить свою роль — не просто транслятора знаний, а настоящего наставника-вдохновителя», — рассказывает Евгения Киселева.
Взглянуть на профессию под другим углом.
Именно «Мастер года» в 2025 году послужил отправной точкой для профессионального роста финалиста конкурса — преподавателя Армавирского юридического техникума Александра Аничкова. Чтобы войти в десятку лучших, ему не хватило всего двух баллов. Однако сам Александр считает, что благодаря конкурсу в любом случае смог добиться значимых результатов.
«Ключевым отличием моего урока стало прямое включение работодателя в учебный процесс. Я выстроил мостик между теорией и реальными производственными задачами», — поделился педагог из Краснодарского края.
Мнения, что конкурсы профессионального мастерства сегодня — это не просто соревнования, а настоящие «инкубаторы» педагогических инноваций, придерживается и преподаватель математики из Амурской области Наталья Туфлинская. В 2025 году на «Мастере года» она представила Благовещенский политехнический колледж, поделилась своим 16-летним учительским опытом и заняла призовое место.
«Такие состязания дают уникальную возможность остановиться, выйти из рутины и взглянуть на свою профессию с высоты опыта коллег со всей страны. Польза колоссальная: мы сверяем часы, понимаем, где мы сильны, а где отстаем, и, самое главное, учимся говорить со студентами на языке их поколения, не теряя при этом академической глубины. Это мощнейший импульс к саморазвитию», — уверена Наталья Туфлинская.
Участие в финале стало для нее настоящим марафоном, который потребовал не только безупречного знания своего предмета, но и актерского мастерства, стрессоустойчивости, умения адаптировать материал под любую аудиторию. Однако Наталья считает, что конкурс, безусловно, стоит потраченных сил и времени.
«Я переняла десятки методических “фишек” у коллег из других регионов. В свою очередь я постаралась показать, что математика в политехническом колледже — это не скучные формулы, а фундамент для будущей инженерии и IT», — отметила Наталья Туфлинская.
Еще один призер конкурса — педагог Омского промышленно-экономического колледжа Александра Гербсоммер — уверена, что «Мастер года» помогает развиваться не только преподавателям, но и системе среднего образования в целом.
«Мы находимся на передовой подготовки кадров, которые определят экономическое будущее нашей страны. Безусловно, педагог является транслятором знаний, однако, на мой взгляд, он прежде всего навигатор и ориентир для студента. Мы помогаем молодым людям не потеряться в стремительном потоке информации и требований профессии, прокладываем для них маршрут к успеху, показывая возможные пути развития», — поделилась Александра Гербсоммер.
По мнению участников прошлогоднего сезона конкурса, главная миссия преподавателя — быть наставником, который поддерживает, мотивирует студентов, помогает им раскрыть таланты, развить профессиональные и личные качества. При таком подходе педагоги могут постоянно повышать квалификацию и совершенствовать навыки, а молодые люди — получать необходимый багаж для успешного старта в жизни. В этом им помогает нацпроект «Молодёжь и дети». При его поддержке в России строят современные школы и кампусы, проводят научные олимпиады и творческие конкурсы, поддерживают международное молодежное сотрудничество и развивают лучшие практики обучения, формируют комфортную среду для профессионального развития педагогов и расширяют спектр мер поддержки.