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В Красноярском крае сообщают о нормализации ситуации с поставками топлива

Отдельные ограничения сохраняются лишь на некоторых АЗС в труднодоступных территориях.

Источник: KrasnoyarskMedia

Министерство промышленности и торговли Красноярского края сообщает о нормализации ситуации с поставками топлива. На автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний восстановлен стабильный отпуск ходовых марок бензина.

Известно, что с 29 июля АО «Красноярскнефтепродукт» отменило ограничения на продажу дизельного топлива на большинстве своих станций. Теперь водители могут заправлять полный бак топлива.

Отдельные ограничения сохраняются лишь на некоторых АЗС в труднодоступных территориях из-за сложной логистики.

В министерстве промышленности и торговли Красноярского края отмечают, что региональный штаб постоянно отслеживает обеспеченность топливом ключевых отраслей экономики — транспорта, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ. Все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке.