В Красноярском крае сообщают о нормализации ситуации с поставками топлива

Министерство промышленности и торговли Красноярского края сообщает о нормализации ситуации с поставками топлива. На автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний восстановлен стабильный отпуск ходовых марок бензина.
Известно, что с 29 июля АО «Красноярскнефтепродукт» отменило ограничения на продажу дизельного топлива на большинстве своих станций. Теперь водители могут заправлять полный бак топлива.
Отдельные ограничения сохраняются лишь на некоторых АЗС в труднодоступных территориях из-за сложной логистики.
В министерстве промышленности и торговли Красноярского края отмечают, что региональный штаб постоянно отслеживает обеспеченность топливом ключевых отраслей экономики — транспорта, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ. Все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке.