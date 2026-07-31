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Редкая гостья из Арктики: краснокнижную казарку заметили на берегу Волхова

Этот вид является перелетным и обычно обитает в северных широтах.

На берегу реки Волхов была замечена черная казарка, занесенная в Красную книгу. Как сообщили в пресс-службе Комитета по животному миру Ленинградской области, птица спокойно добывала себе пропитание.

Основные места гнездования черной казарки находятся в арктических зонах Евразии и Северной Америки. С наступлением холодов пернатые отправляются на зимовку к берегам Атлантического и Тихого океанов. Жители и гости 47-го региона могут наблюдать этих птиц семейства утиных во время их миграции через Ленинградскую область.

Специалисты отмечают характерные размеры этого северного вида: длина тела составляет около 60 см, размах крыльев варьируется от 110 до 120 см. Масса взрослой особи редко превышает 2 кг.

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