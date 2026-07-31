Редкая гостья из Арктики: краснокнижную казарку заметили на берегу Волхова

Основные места гнездования черной казарки находятся в арктических зонах Евразии и Северной Америки. С наступлением холодов пернатые отправляются на зимовку к берегам Атлантического и Тихого океанов. Жители и гости 47-го региона могут наблюдать этих птиц семейства утиных во время их миграции через Ленинградскую область.