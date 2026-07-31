Госдеп США расширяет выдачу лимитированных паспортов с Трампом

С 8 августа в ряде паспортных офисов пройдут специальные однодневные мероприятия для приёма заявлений на Patriot Passport. Первые площадки откроются в Сентенниале (Колорадо), Чикаго, Далласе, Детройте, Новом Орлеане, Нью‑Йорке и Стэмфорде (Коннектикут). В течение месяца перечень городов будет расширен. Важно, что подать заявку на памятный паспорт можно только лично и исключительно в обозначенные дни — оформление стандартных паспортов будет организовано в другое время.