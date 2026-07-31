Госдеп США расширяет выдачу лимитированных паспортов с Трампом

Выдача специальных документов стартует в августе в 27 паспортных столах по всей стране. Ранее такие паспорта можно было получить исключительно в столичном офисе при личном обращении.
Дизайн памятного паспорта, получившего название Patriot Passport, имеет ряд отличительных черт. На внутренней странице размещен портрет Трампа поверх золотого факсимиле его подписи. Оформление обложки изменено: надпись United States of America теперь находится вверху, а слово Passport — внизу; оба элемента выполнены в технике золотого тиснения. На задней стороне обложки — золотой флаг и число 250, обрамленное звездами, уточняе AP.
Из‑за повышенного интереса к новинке Госдепартамент дополнительно выпустил 250 000 экземпляров таких паспортов.
С 8 августа в ряде паспортных офисов пройдут специальные однодневные мероприятия для приёма заявлений на Patriot Passport. Первые площадки откроются в Сентенниале (Колорадо), Чикаго, Далласе, Детройте, Новом Орлеане, Нью‑Йорке и Стэмфорде (Коннектикут). В течение месяца перечень городов будет расширен. Важно, что подать заявку на памятный паспорт можно только лично и исключительно в обозначенные дни — оформление стандартных паспортов будет организовано в другое время.
В обычных американских паспортах используются изображения президентов, высеченных на горе Рашмор, а также Статуи Свободы, Колокола Свободы, Зала независимости и различных природных пейзажей. Внутри документа можно найти цитаты Мартина Лютера Кинга и ряда президентов США.