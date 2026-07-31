ТАСС назвал ведущего кандидата в худруки «Электротеатра Станиславский»

Ранее театром руководил Борис Юхананов. Он занимал должность в период с 2013 года до момента смерти, вызванной сердечной недостаточностью, в августе 2025 года. Режиссер скончался в 67 лет. Сейчас на сайте театра в графе «художественный руководитель» все еще значится имя Юхананова.