ТАСС назвал ведущего кандидата в худруки «Электротеатра Станиславский»

Департамент культуры Москвы планирует назначить нового художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» (бывший драматический театр имени К. С. Станиславского). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Очень вероятно, что “Электротеатр Станиславский” возглавит Нина Чусова. Сейчас ее кандидатура считается одной из наиболее подходящих», — сказала собеседница агентства.
Департамент культуры собирается принять решение до начала театрального сезона 2026/2027.
Ранее театром руководил Борис Юхананов. Он занимал должность в период с 2013 года до момента смерти, вызванной сердечной недостаточностью, в августе 2025 года. Режиссер скончался в 67 лет. Сейчас на сайте театра в графе «художественный руководитель» все еще значится имя Юхананова.
Нина Чусова — российский режиссер. Родилась в апреле 1972 года в Воронеже. Она закончила Воронежский государственный институт искусств, а затем — Российскую академию театрального искусства (сейчас — ГИТИС). Чусова работала в разных театрах. Спектакли Чусовой участвовали в Международных фестивалях в Мюнхене, Афинах, на Международном шекспировском фестивале в Крайове (Румыния), в фестивале «Русские сезоны» в Японии.
С марта 2023 года Чусова работает главным режиссером Свердловского академического театра музыкальной комедии.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».