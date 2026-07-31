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Три четверти нижегородцев никогда не опаздывают на работу

Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта.

Источник: Время

75% нижегородцев называют себя исключительно пунктуальными. Это показал опрос сервиса SuperJob.

Всегда приходят на работу вовремя 80% работников старше 45 лет, среди младшего поколения этот показатель достигает 70%.

Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц.

77% обычно опаздывают не более чем на 10−15 минут. На полчаса задерживаются 9%, а на час и более — лишь 3%.

Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 32% опрошенных, на пробки на дорогах — 28%.