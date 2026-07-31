Три четверти нижегородцев никогда не опаздывают на работу

75% нижегородцев называют себя исключительно пунктуальными. Это показал опрос сервиса SuperJob.
Всегда приходят на работу вовремя 80% работников старше 45 лет, среди младшего поколения этот показатель достигает 70%.
Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц.
77% обычно опаздывают не более чем на 10−15 минут. На полчаса задерживаются 9%, а на час и более — лишь 3%.
Главные причины опозданий связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов жалуются 32% опрошенных, на пробки на дорогах — 28%.