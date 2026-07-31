В двух округах Москвы повысили эффективность выделенных полос

Специалисты транспортного комплекса Москвы продолжают совершенствовать работу выделенных полос, чтобы сделать поездки на автобусах и электробусах быстрее и удобнее. В этом году изменения внесли на двух участках в центре и на северо-западе столицы. Благодаря этому время в пути на четырех маршрутах городского транспорта сократилось на 25−30 процентов.
«По поручению Сергея Собянина мы постоянно анализируем работу действующих выделенных полос и корректируем их там, где это необходимо. Благодаря этому пассажиры наземного транспорта тратят меньше времени на дорогу, а риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в среднем сокращается на 25 процентов. Продолжим и дальше повышать эффективность и безопасность дорожного движения в столице. Уже улучшили пять участков выделенных полос, в работе еще более 10», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В результате совместной работы ГКУ «Организатор перевозок» и Центра организации дорожного движения удалось улучшить сразу два участка выделенных полос:
Так, на Большой Пироговской улице перед Зубовской улицей выделенную полосу продлили до самого перекрестка. Теперь автобусы и электробусы могут без перестроений проезжать от одного участка к другому. Благодаря этому время в пути электробусов маршрутов М6 и С755 сократилось на 25 процентов. Количество полос для личного транспорта осталось прежним.
Еще один участок скорректировали в Неманском проезде перед Мякининским проездом. Здесь выделенную полосу продлили на 60 метров. Ранее она заканчивалась за 70 метров до перекрестка, из-за чего городскому транспорту не всегда удавалось преодолеть этот участок за один цикл светофора. После изменений время проезда автобусов маршрутов № 638 и 687 сократилось на 30 процентов.
Сегодня в столице действует более 500 километров выделенных полос. После ввода в эксплуатацию новых участков специалисты регулярно их анализируют и при необходимости вносят изменения для повышения эффективности.
Выделенные полосы остаются надежным инструментом создания комфортной среды для движения наземного городского транспорта. Они сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем в два — четыре раза, снижают риск ДТП приблизительно на 25 процентов. Поездки на наземном транспорте становятся безопаснее, а также обеспечивается приоритет городского транспорта, благодаря чему сокращается время ожидания на остановках. Кроме того, выделенные полосы позволяют оптимизировать транспортную работу и грамотно распределить подвижной состав между маршрутами.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.