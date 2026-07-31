В двух округах Москвы повысили эффективность выделенных полос

«По поручению Сергея Собянина мы постоянно анализируем работу действующих выделенных полос и корректируем их там, где это необходимо. Благодаря этому пассажиры наземного транспорта тратят меньше времени на дорогу, а риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в среднем сокращается на 25 процентов. Продолжим и дальше повышать эффективность и безопасность дорожного движения в столице. Уже улучшили пять участков выделенных полос, в работе еще более 10», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.