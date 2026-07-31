В России представили новую серию смартфонов Pura90s и Pura90s Pro Max

По данным лабораторных испытаний Huawei, покрытие подавляет до 70% отражений. Сочетание алмазоподобного углеродного покрытия и керамики на основе нитрида кремния обеспечивает в 16 раз более высокую устойчивость к появлению царапин и в 25 раз более высокую ударопрочность по сравнению с обычным стеклом. При этом смартфон не становится неуязвимым. Рекомендуетcя избегать падений, ударов и контакта устройства с твердыми поверхностями.