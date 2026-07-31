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В 23 российских регионах в конце июля снизились цены на бензин

Цены на автомобильный бензин снизились в 23 российских регионах, следует из данных Росстата за период с 21 по 27 июля.

Источник: Российская газета

Цены на автомобильный бензин снизились в 23 российских регионах, следует из данных Росстата за период с 21 по 27 июля.

Самое заметное снижение отмечалось в Республике Марий Эл: там бензин упал в цене сразу на 9,7%.

Кроме того, топливо дешевело во Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Иркутской областях, Карелии и Коми, Адыгее, Севастополе.

В то же время в 54 субъектах РФ горючее подорожало, больше всего — в Новосибирской области (+10,4%) и Республике Мордовия (+10,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4% и 0,1% соответственно.

В целом средние потребительские цены на бензин в этот период составили 77,69 рубля за литр.

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