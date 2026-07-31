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Дату окончания проливных дождей назвали в Нижнем Новгороде

Осадки не прекращались на протяжении всего четверга, 30 июля, и сохранятся в течение пятницы, 31 июля.

Синоптики обещают скорое улучшение погоды в Нижнем Новгороде: затяжная дождливая полоса завершится к выходным, и первые дни августа порадуют горожан теплом и ясным небом. Данные приводит сервис «Яндекс Погода».

Осадки не прекращались на протяжении всего четверга, 30 июля, и сохранятся в течение пятницы, 31 июля. Перелом наступит в ночное время — к субботе, 1 августа, дожди окончательно уйдут. В этот день небо будет преимущественно малооблачным, а температура воздуха достигнет +25 °С в дневные часы.

Ещё теплее станет в воскресенье, 2 августа: столбик термометра поднимется до +29 °С. При этом к вечеру не исключены кратковременные осадки небольшой интенсивности.

Ранее нижегородцев предупредили о задержках транспорта из-за дождей.