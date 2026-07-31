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Над Ростовом-на-Дону работают ПВО

Над Ростовом-на-Дону работают ПВО. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Над Ростовом-на-Дону работают ПВО. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам», — отметил господин Скрябин.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 150 БПЛА над Ростовской областью в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были уничтожены над Таганрогом, Ростовом-на-Дону, Гуково, а также в Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском и Миллеровском районах.

В Гуково в результате падения БПЛА пострадала женщина — медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцы поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Специальные службы приступили к мероприятиям по обеспечению безопасности.

Районная администрация после проведения комиссии займется оценкой ущерба.

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