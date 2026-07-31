В Магадане в августе отключат электричество в частном секторе и жилых домах для планового ремонта

В компании предупредили, что в графике возможны изменения. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — все работы направлены на повышение надёжности электроснабжения перед зимним сезоном. О точных адресах можно узнать в управляющих компаниях или на официальном сайте АО «Магаданэлектросеть».