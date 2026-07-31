Сеть красноярских дискаунтеров «Светофор» выходит на рынок Южной Кореи

Сеть супермаркетов низких цен «Светофор», основанная семьей предпринимателей из Красноярска Шнайдер, выходит на рынок Республики Корея. Об этом сообщило торговое представительство РФ.
Формат сети аналогичен «Светофору». Он основан на принципе жесткого дискаунтера: минимальные издержки, складской формат и доступные цены на широкий ассортимент. Площадь магазина составит около примерно 825−990 кв. м.
Первый магазин под новым брендом PriceFit откроются в городах Хвасон, Йонъин и Асан. В долгосрочных планах — до 200 точек по всей стране, в том числе в столице.
Напомним, предприниматели Сергей и Андрей Шнайдеры, а также их мать Валентина Шнайдер развили сеть дискаунтером по всему миру. В Европе их магизины работали под брендом Mere.
попали в 21-й пакет санкций Евросоюза. Первый магазин «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году, позже сеть выросла в крупный дискаунтерский бизнес. По данным Forbes, в 2024 году Сергей Шнайдер впервые вошел в список российских долларовых миллиардеров с состоянием 1,4 млрд долларов, однако в 2026 году выбыл из рейтинга — его активы оценили уже примерно в 900 млн долларов.
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