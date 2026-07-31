Сеть красноярских дискаунтеров «Светофор» выходит на рынок Южной Кореи

попали в 21-й пакет санкций Евросоюза. Первый магазин «Светофор» открылся в Красноярске в 2009 году, позже сеть выросла в крупный дискаунтерский бизнес. По данным Forbes, в 2024 году Сергей Шнайдер впервые вошел в список российских долларовых миллиардеров с состоянием 1,4 млрд долларов, однако в 2026 году выбыл из рейтинга — его активы оценили уже примерно в 900 млн долларов.