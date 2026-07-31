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Володин напомнил о законах и изменениях, вступающих в силу в августе

В августе размер пенсий россиян будет скорректирован, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В августе размер пенсий россиян будет скорректирован, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Накопительная часть пенсии увеличится на 17,3 процента, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32 процента. Перерасчет произведут автоматически, в беззаявительном порядке — никаких действий от граждан не потребуется.

Кроме того, Володин перечислил другие законодательные новшества, вступающие в силу в августе. Среди них — уголовная ответственность за нарушения при оказании услуг связи иностранцам, усиление наказания за незаконный сбор данных о частной жизни россиян, а также поправки в Налоговый кодекс, распространяющие режим налоговой тайны на сведения о налогоплательщиках из «Госуслуг».

До этого сообщалось, что с 1 августа 80-летние пенсионеры начнут получать увеличенную пенсию. По данным СФР, тем, кто отпраздновал юбилей в июле, размер фиксированной выплаты удвоят — до 19,2 тыс. рублей. Надбавка будет начисляться на постоянной основе.

Читайте также: Повышение пенсий с 1 августа 2026 года: у кого и на сколько вырастут выплаты.

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