Володин напомнил о законах и изменениях, вступающих в силу в августе

Кроме того, Володин перечислил другие законодательные новшества, вступающие в силу в августе. Среди них — уголовная ответственность за нарушения при оказании услуг связи иностранцам, усиление наказания за незаконный сбор данных о частной жизни россиян, а также поправки в Налоговый кодекс, распространяющие режим налоговой тайны на сведения о налогоплательщиках из «Госуслуг».